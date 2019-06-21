كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطوط الجوية الإماراتية تتفادى التحليق فوق المناطق "الساخنة" في الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الخطوط الجوية الإماراتية الجمعة، أنها ستعيد توجيه رحلاتها بعيدا عن مناطق النزاع المحتملة في الخليج في إجراء احترازي بعد احتدام التوتر بين طهران وواشنطن في منطقة الخليج.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدثة باسم الشركة الإماراتية، أن "إجراءات إعادة التوجيه أثرت على مواعيد الوصول والمغادرة لبعض الرحلات الجوية"، دون أن تحدد الرحلات المتأثرة.

وأكدت المتحدثة، أن الخطوط الإماراتية تراقب التطورات الجارية في المنطقة عن كثب، وأنها على استعداد لاتخاذ إجراءات إضافية عند الحاجة.

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من جهتها أكدت شركة "الاتحاد للطيران"، أنها تراقب الوضع عن كثب ولدى الشركة خطط للطوارئ، وأنها سوف تقرر أي إجراءات لاحقة حسب الحاجة بعد التقييم الدقيق للتوجيه الصادر من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، وفقا لما نشرته صحيفة "الإمارات اليوم".

وحظرت الإدارة الليلة الماضية على شركات الطيران الأمريكية التحليق في المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عمان في ظل التصعيد الحاصل في المنطقة.

ودفع ذلك شركات طيران عالمية مثل الخطوط الجوية الملكية الهولندية "لوفتهانزا" والخطوط الجوية البريطانية لتفادي التحليق في المنطقتين المذكورتين وإعادة توجيه رحلاتهما.

واحتدم التوتر بين الولايات المتحدة وإيران أمس بشكل حاد، بعد إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة أمريكية مسيرة قال إنها انتهكت المجال الجوي لبلاده، فيما نفى البنتاغون الرواية الإيرانية، وأكد أن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية.