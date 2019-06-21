كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. البحرية الهندية تعلن إرسال سفينتين حربيتين إلى الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت البحرية الهندية اليوم الجمعة، أنها نشرت سفينتين حربيتين في الخليج العربي وخليج عمان، على خلفية تصعيد التوتر في المنطقة.

وأكد المتحدث باسم البحرية الهندية داليب كومار شارما، للصحفيين أن السفينتين الحربيتين Chennai وSunayna نُشرتا في الخليج العربي وخليج عمان لتنفيذ عمليات تأمين الملاحة البحرية ومرافقة السفن التجارية الهندية و"التنسيق بين الأطراف المعنية"، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

كما ينفذ سلاح الجو الهندي عمليات استطلاع في المنطقة.

وجاء هذا القرار على خلفية استهداف ناقلتين في خليج عمان من قبل جهة مجهولة الأسبوع الماضي، في حادث هو الثاني منذ نحو شهر، وألقت الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية اللوم فيه على إيران، فيما ترفض طهران هذه الاتهامات بشدة.