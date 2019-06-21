هجوم مرعب على حافلة بالبيضاء…تكسير بالسلاح والمواطنون يفرون خوفا من الموت-فيديو

رعب حقيقي عاشه ركاب حافلة “النقل المدينة”، بالدار البيضاء، قبل أيام، بعدما تم تهديدهم من لدن 4 أشخاص بواسطة السلاح الأبيض.

وتداول نشطاء موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، شريط فيديو، يوثق للصدمة والرعب الذي عاشهما ركاب الحافلة، بعد الهجوم عليها.

وتبين من خلال الفيديو المذكور، مدى حجم الخوف الذي انتاب ركاب الحافلة، حيث عمدوا إلى الهرب بطريقة هيستيرية، خوفا على سلامتهم، فيما المهاجمون يعمدون، وبعنف، إلى تكسير زجاج الحافلة، والذين يترواح عددهم 4 أشخاص.

ويشار إلى أن عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، تمكنت مساء أمس الخميس، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في إلحاق أضرار مادية بحافلة للنقل الحضري وتعريض ركابها لتهديد بواسطة السلاح الأبيض.

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وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه فيهم كانوا يمتطون حافلة للنقل الحضري بمنطقة بوركون بالدار البيضاء عندما دخلوا في خلاف مع أشخاص آخرين، بسبب حالة التخدير والسكر التي كانوا عليها، حيث تطور الأمر بينهم إلى تبادل للعنف بواسطة السلاح الأبيض وإلحاق خسائر مادية بالحافلة، فضلا عن تهديد سلامة ركابها.

وأضاف المصدر أن سائق الحافلة أشعر مصالح الشرطة التي باشرت تحريات ميدانية فورية ومكثفة، مكنت من توقيف المشتبه فيهم الرئيسيين، والذين تم إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات الحادث، في حين تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي المتورطين بعدما تم تشخيص هوياتهم الكاملة .