مصرع سائحة ألمانية بعدما سقطت من إحدى المنعرجات في أقشور

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لفظت سائحة ألمانية، أمس الخميس، أنفاسها الأخيرة، مباشرة بعد وصولها إلى المستشفى الإقليمي بشفشاون، حيث سقطت من إحدى المنعرجات في المنتزه الطبيعي “أقشور” على ارتفاع 200 متر.
وبحسب مصادر “اليوم24″، فإن السائحة الألمانية تبلغ من العمر 27 سنة، كانت تتجول في المنتزه رفقة زوجها، قبل أن تنزلق قدماها في إحدى المسالك، وتصاب بكسور على مستوى ساقيها.
وأبرزت المصادر ذاتها أن مرافقي السائحة الألمانية حاولوا مساعدتها، والاتصال بعناصر الوقاية المدنية، التي لم تصل إلا بعد حوالي ساعتين، بسبب وعورة المسالك الطرقية داخل المنتزه، وهو ما عجل بوفاتها، على الرغم من تقديم الاسعافات الضرورية لها.
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