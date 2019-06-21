على مقربة من موجة جديدة من الاحتجاجات..وزارة أمزازي تستدعي النقابات لجولة جديدة من الحوار

بعد الانتقادات التي وجهتها النقابات التعليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعبيم العالي والبحث العلمي، واتهامها لها بالتصرف بشكل أحادي لحل قضية “أساتذة الزنزانة 9″، تستعد الوزارة للجلوس، مجددا، مع النقابات.

وقالت مصادر لـ”اليوم 24” اليوم الجمعة، إن الأمناء العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يستعدون للجلوس على طاولة الحوار القطاعي مع الوزارة يوم الثلاثاء المقبل، في لقاء يرتقب أن يمثل ملف المتصرفين في الوزارة، والذين اقتحموا مديرية الموارد البشرية، قبل أيام، أهم ملفات الاجتماع.

وحسب ذات المصادر، ينتظر أن يمثل اللقاء إعدادا للقاء ينتظر أن يجمع الأمناء العامين للنقابات التعليمية بوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، في إطار الحوار القطاعي.

يشار إلى أنه ورغم أن الوزارة فتحت باب الحوار، إلا أن احتجاجات شغيلة قطاع التعليم، والتي بدأت منذ بداية السنة، لا زالت متواصلة، حيث يرتقب أن تشارك النقابات في موجة جديدة من الاحتجاج يطلقها الأساتذة حاملي الشهادات العليا انطلاقا من بداية شهريوليوز المقبل بالعاصمة الرباط.