كارول سماحة: المغرب البلد العربي الوحيد الذي حافظ على استقراره 

قبل افتتاحها حفلات منصة النهضة في مهرجان موازين، اليوم الجمعة، أحيت الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، ليلة أمس الخميس، حفلا فنيا خاصا في مسرح محمد الخامس، حضره سفير بلادها في المغرب.

وقدمت الفنانة اللبنانية باقة من أغانيها، منها آخر أعمالها “المطلقة”، التي غنتها بإحساس إلى درجة التأثر، والبكاء، في لحظة تفاعل معها الجمهور بالتصفيق.

كارول سماحة أثنت في كلمتها للجمهور على المغرب، كبلد استطاع الحفاظ على لحمته وسط عاصفة الحِراك العربي، الذي شهدته المنطقة.

يذكر أن كارول تلتقي، ليلة اليوم، مع جمهورها في افتتاح دورة 18 من موازين، علما أنها ليست المرة الأولى، التي تشارك فيها في أكبر مهرجان في إفريقيا.