الفنان المصري حكيم للمغاربة: لست مسؤولا عن بتر خريطتكم والصحراء مغربية وستظل كذلك

أكد الفنان المصري، حكيم، ليلة أمس الخميس، أن لا علاقة له بالخطأ “غير المقصود” في حق المغرب، والمتعلق بفيديو كليب كأس أمم إفريقيا، الذي ظهر فيه جزء من الصحراء المغربية مبتورا.

وعبر حكيم عن دعمه لمغربية الصحراء، مبرزا أنه لا يعترف بكيان “البوليساريو، شأنه شأن أغلبية المصريين”.

وكتب حكيم على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة قال فيها: “أكيد أنا سعيد جداً باختياري للمشاركة في أغنية افتتاح كأس الأمم الإفريقية في بلدي الغالية مصر الحبيبة.. إلا أنني انزعجت جداً بعد علمي باعتراض بعض الإخوة في دولة المغرب على ظهور علم جهة معادية في كليب الأغنية”.

وأضاف حكيم: “.. صحيح الحمد لله تم تدارك هذا الخطأ غير المقصود بسرعة فائقة من الجهة المعنية بإنتاج، وتصوير الكليب.. لكنني أريد توضيح أن دوري هو الغناء فقط، ولا علاقة لي بأي مشاهد يتضمنها الكليب !!”.

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وعبر حكيم عن موقفه من قضية الصحراء، وقال: “والأهم من كذه إني و99 في المائة من الشعب المصري لا نعرف، ولا نعشق سوى علم المغرب أبو نجمة خضراء على خلفية حمراء.. وعمرنا ما سمعنا عن تلك الجهة المعادية، ولا يمكن أن نتخيل أن ظهور علمها غير المعروف، وبغير قصد يحرك شعرة واحدة في رأس أي مغربي، أو مصري (يحيا المغرب وتحيا مصر )”.

وأرفق حكيم منشوراته بوسوم:”#الصحراء_المغربية #صحراء_مغربية #ستظل_مغربية”.

ويأتي توضيح حكيم بعد الهجوم، الذي تلقاه من طرف الجمهور المغربي على صفحاته، بسبب كليب “متجمعين”، الذي يشارك فيه، والذي تضمن لقطة لخريطة المغرب مبتورة الجزء الجنوبي.

وقدمت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية اعتذارا، رسميا، إلى المملكة المغربية، بسبب ما حصل.