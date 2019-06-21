راوول غونزاليس يعود لريال مدريد

أ.ف.ب

عاد الهداف الدولي الإسباني السابق راوول غونزاليس الى حيث كانت بدايته الاحترافية، وذلك بتعيينه مدربا للفريق الرديف “كاستيا” لريال مدريد، وذلك بعد اكتسابه الخبرة الكافية في فريقي أكاديمية النادي ودون 18 عاما.

وفي بيان وصف فيه راوول بـ “الأسطورة”، قال ريال مدريد “راوول سيقود فريق +كاستيا+ الموسم المقبل. راوول الذي كان مدربا لـ +كاديتي بي+ و+خوفينيل ب+، سيبدأ مرحلة احترافية جديدة في ريال مدريد”.

وبدأ راوول (41 عاما) مسيرته الاحترافية مع الفريق الرديف لريال عام 1994 في طريقه ليصبح أحد أساطيره وأكثر اللاعبين الذين دافعوا عن ألوانه (741 في جميع المسابقات و550 في الدوري)، وكان أكثرهم تسجيلا للأهداف (323 بينها 228 في الدوري) قبل أن يتنازل عن الرقم القياسي لنجم يوفنتوس الإيطالي الحالي كريستيانو رونالدو (450 بينها 311 في الدوري).

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وخلال مسيرته الطويلة مع ريال والتي انتهت بانتقاله عام 2010 الى شالكه الألماني ثم عام 2012 الى السد القطري قبل أن يختتم مسيرته موسم 2014-2015 مع نيويورك كوزموس الأميركي، توج راوول بلقب الدوري المحلي 6 مرات، ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات.

وارتبط اسم راوول باستلام مهمة الاشراف على الفريق الأول لريال مدريد الموسم المنصرم بعد إقالة جولن لوبيتيغي ثم الأرجنتيني سانتياغو سولاري، لكن الإدارة قررت الاستعانة مجددا بالفرنسي زين الدين زيدان الذي سبق أن مر بدوره بالفريق الرديف قبل ترقيته الى الفريق الأول عام 2016، فنجح في قيادته الى لقب دوري الأبطال لثلاثة مواسم متتالية قبل الاستقالة.

وأنهى الفريق الرديف “كاستيا” الموسم المنصرم في المركز الرابع للمجموعة الأولى في دوري الدرجة الثالثة، لكنه فوت عليه فرصة الصعود بالخسارة أمام كارتاخينا في الملحق الفاصل.