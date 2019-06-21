إندونيسيا: مقتل 30 شخصًا جراء حرائق في مصنع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قضى 30 شخصا على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، في حريق اجتاح منزلا يستخدم، أيضًا، مصنعًا لعلب الكبريت في إندونيسيا، وفق السلطات.

وقال رئيس وكالة إدارة الكوارث في شمال سومطرة، رياديل لوبيس، "لا نعرف سبب الحريق لكن تم إخماده"، مضيفًا أنّ بين الضحايا ثلاثة أطفال على الأقل.

وأظهرت صور للكارثة جثثًا متفحمة مكدّسة فوق بعضها البعض، فيما أظهرت مشاهد التلفزيون سحبًا من الدخان الأسود تتصاعد من المنزل الواقع في بلدة بينجاي، شماليّ سومطرة.

وقال المواطن بودي ذو الكفلي "عندما كنت أهم للخروج إلى صلاة الجمعة سمعت دوي انفجار".

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بينما رئيس وكالة إدارة الكوارث في لنغات، إيروان سياهري، لشبكة "مترو" التلفزيونيّة "على الأرجح أحضروا أطفالهم إلى العمل"، وأضاف أن الضحايا "متفحّمون ومن الصعب التعرف عليهم".

ويتكرر وقوع الحرائق الدامية في إندونيسيا بسبب إهمال معايير السلامة.

وفي 2017، قضى 46 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بجروح في حريق التهم مصنعا للألعاب النارية قرب جاكرتا.

وفي 2015، قتل 17 شخصا في حريق شب في حانة موسيقى في جزيرة سولاويزي، وفي 2009 أودى حريق بحياة 20 شخصا في حانة موسيقى في ميدان بجزيرة سومطرة.