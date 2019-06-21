الرئيس الفرنسي يؤكد ضرورة تفادي التصعيد مع إيران

وقال ماكرون في تصريح إنه " يجب تفادي التصعيد مع إيران"، مبيناً أن "هناك اتصالات لتحقيق هذا الهدف".

وأضاف أن "قمة العشرين المقبلة قد تكون فرصة جيدة لنقاش التطورات في منطقة الخليج".

