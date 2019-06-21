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الرئيس الفرنسي يؤكد ضرورة تفادي التصعيد مع إيران

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أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، على ضرورة تفادي التصعيد مع إيران.
وقال ماكرون في تصريح إنه " يجب تفادي التصعيد مع إيران"، مبيناً أن "هناك اتصالات لتحقيق هذا الهدف".

وأضاف أن "قمة العشرين المقبلة قد تكون فرصة جيدة لنقاش التطورات في منطقة الخليج".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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