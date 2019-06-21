الرئيس الفرنسي يؤكد ضرورة تفادي التصعيد مع إيران

أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، على ضرورة تفادي التصعيد مع إيران.
وقال ماكرون في تصريح إنه " يجب تفادي التصعيد مع إيران"، مبيناً أن "هناك اتصالات لتحقيق هذا الهدف".
وأضاف أن "قمة العشرين المقبلة قد تكون فرصة جيدة لنقاش التطورات في منطقة الخليج".
وأضاف أن "قمة العشرين المقبلة قد تكون فرصة جيدة لنقاش التطورات في منطقة الخليج".
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