الجيش الليبي: مليشيات طرابلس تدفن قتلاها بمقابر جماعية

عبدالغني الككلي مع عناصر من مليشيات طرابلس الإرهابية

كشف الجيش الوطني الليبي، الجمعة، أن مليشيات طرابلس تخفي خسائرها عبر مقابر جماعية؛ خشية رد فعل ذويهم على مقتلهم.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة (تابعة للجيش)، في بيان، إن مليشيات "غنيوة" للإرهابي عبدالغني الككلي نفذت مقبرة جماعية في منطقة الكريمية (جنوب العاصمة)، لدفن عدد كبير من الشباب "أرغمتهم على القتال"؛ خوفا من ردة فعل ذويهم وكذلك محاولات لاتهام القوات المسلحة لاحقا بتصفيتهم.

وأوضح أن عصابات جماعة الإخوان المسلحة والمليشيات الإرهابية تعمل على إخفاء خسائرها من العناصر التي لقت حتفها في المعارك مع الجيش الوطني الليبي.

وأشار إلى أن رؤساء عصابات الإخوان يوهمون ذوي القتلى بأن أبناءهم مقبوض عليهم لدى الجيش الوطني الليبي لمحاولة استعدائهم للجيش الوطني الليبي.

ونفى الجيش الليبي نفيا قاطعا هذه الاتهامات، مطالبا الأهالي المغرر بهم في صفوف هذه الميليشيات بالحرص على إعادة أبنائهم من المكان الخطأ.

وأكد أن مصير من يقاتل في صفوف المليشيات "لن يسر".

ولفت إلى أن معركته انطلقت من أجل القضاء على العصابات التي تحتل العاصمة وتصدت للقرار الليبي واختطفت مقدرات البلاد، وتمارس انتهاكات ضد حقوق الإنسان "بتهريب البشر واستباحة الأعراض وإذلال الوطن".

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وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة قد أكد أمس الخميس أن كتيبة عسكرية تعرف بـ"العبور" أعلنت انضمامها إلى الجيش الوطني الليبي في حربه على الإرهاب بطرابلس.

وأوضحت الغرفة أن كتيبة العبور من مكان تمركزها في مدينة بني وليد شكلت مجموعات حماية وحراسة للطريق الرابط بين مدينة ترهونة حتى بلدية الشويرف جنوب شرق العاصمة.

وبين أن كتائب عدة وقوات أخرى من العسكريين النظاميين تعلن من وقت لآخر انضمامها للجيش الليبي وعملية تحرير طرابلس التي بدأت أبريل/نيسان الماضي.

وأعلنت كتائب عدة تابعة لحكومة الوفاق، التي يقودها السراج، انشقاقها عنها في الفترة الأخيرة، حيث كان أحدثها الكتيبة (185 مشاة)، بقيادة العقيد محمد مفتاح الغدوي.

وقررت الكتيبة (185 مشاة) الانشقاق عن حكومة طرابلس، والانضمام بمعداتها العسكرية ومقاتليها إلى صفوف الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وكانت مديريات أمن النواحي الأربعة في ليبيا، وهي (سوق الخميس امسيحل، سوق السبت، السبيعة - سيدي السايح، قصر بن غشير)، أعلنت انشقاقها عن حكومة الوفاق غير الدستورية، في وقت سابق، وتبعيتها لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة.