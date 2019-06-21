ترامب: عقوبات جديدة على إيران وجيشنا متأهب

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، إن جيش بلاده متأهب ومستعد لأي تصعيد مع إيران، كاشفا عن عقوبات جديدة على نظام طهران.

وأضاف ترامب، في سلسلة تغريدات، اليوم، أنه أوقف ضربة عسكرية مرتقبة لإيران قبل موعدها بعشر دقائق؛ لأن "الرد لم يكن ليأتي متناسبا مع إسقاط طهران لطائرة مراقبة أمريكية مسيرة غير مأهولة".

وأوضح أن "الضربة العسكرية كانت تستهدف 3 مواقع وكانت ستستفر عن مقتل 150 شخصا".

وتابع: "لست في عجلة من أمري، جيشنا جديد ويعيد بناء نفسه ومستعد للانطلاق وهو الأفضل عالميا بفارق كبير".

وأشار إلى أن "العقوبات ضد إيران موجعة وأضفت المزيد ليلة أمس".

Advertisements

وأكد على أن "إيران أصبحت أضعف منذ أن توليت الرئاسة بعدما كانت تتسبب في مشكلات كبيرة في الشرق الأوسط".

وكانت إيران أسقطت أمس طائرة عسكرية أمريكية مسيرة أثناء تحليقها في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح/جو، في "هجوم غير مبرر".

وترأس ترامب اجتماعا عاجلا في البيت الأبيض، الخميس، لبحث سبل الرد المناسب على الإرهاب الإيراني بعد إسقاط طهران طائرة استطلاع أمريكية بالقرب من مضيق هرمز.

وفيما بدت الضربة الأمريكية وشيكة، قال مسؤولون إيرانيون في تصريحات لوكالة "رويترز" للأنباء الجمعة إن طهران تلقت رسالة من ترامب عبر سلطنة عمان الليلة الماضية للتحذير من هجوم.

وأضاف المسؤولون أن ترامب قال في رسالته: "لا نريد الحرب بل محادثات" ومنح طهران مهلة لبدء المحادثات.

وأكد المسؤولون أن إيران ردت على عمان بأن المرشد الإيراني علي خامنئي يعارض أي نوع من المحادثات مع أمريكا، لكن الرسالة ستنقل إليه، مشيرين إلى أن ترامب أمهل إيران فترة زمنية محددة للرد على رسالته.

وتشهد المنطقة حالة من الاضطرابات في ظل ارتفاع وتيرة تهديدات طهران للسفن التجارية لا سيما في الخليج العربي الذي شهد الأسبوع الماضي استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان زادت حدتها مع إسقاط الطائرة الأمريكية فوق مضيق هرمز.