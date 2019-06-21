استقالة رئيس برلمان جورجيا بعد مصادمات بين الشرطة ومتظاهرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن إراكلي كوباخدزه، رئيس البرلمان في جورجيا، الجمعة، استقالته عقب مصادمات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين كانوا يحتجون على مداخلة لنائب روسي في برلمان الجمهورية السوفيتية السابقة في القوقاز.



وقال الأمين العام للحزب الحاكم "الحلم الجورجي" خاخا كالادزه -خلال مؤتمر صحفي- إن "قرار إراكلي كوباخدزه مغادرة منصبة دليل على مستوى المسؤولية الذي حدده حزبنا، وليس تنازلا لطلبات أحزاب المعارضة غير المسؤولة".

وأصيب نحو 240 شخصا بجروح في صدامات ليل الخميس الجمعة بين الشرطة ومتظاهرين في تبيليسي، عاصمة جورجيا، وفق وزير الصحة الجورجي.

وقال وزير الصحة إن 160 متظاهرا و80 شرطيا أصيبوا بجروح جراء إطلاق الرصاص المطاط والغاز المسيل للدموع على مظاهرة احتجاج على السماح لنائب روسي بإلقاء كلمة أمام الجمعية الوطنية.