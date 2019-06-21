لهذا السبب.. الأمن الروسي يشن حملة اعتقالات مُكبرة

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعضاء منظمة من المتطرفين في جمهورية قراتشاي - تشيركيسيا، كانت تقوم بالدعاية والتخطيط لإقامة دولة الشريعة في شمال القوقاز.

وذكر بيان للأمن الفيدرالي الروسي اليوم الجمعة، أن أعضاء الجماعة المتطرفة ينشرون أفكار الإسلام الراديكالي، وكانت لديهم نوايا لإقامة دولة الشريعة في منطقة شمال القوقاز، مضيفا: أنه تم اعتقال 12 عضوا من المنظمة المتطرفة، أحدهم في العاصمة موسكو.

وأشار البيان إلى أن جميع المعتقلين من سكان قراتشاي — تشيركيسيا"، موضحا أن اعتقال أعضاء هذه المنظمة كان ثمرة العمل المشترك بين جهاز الأمن الفيدرالي، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني.

ونوه البيان إلى مصادرة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وذخيرة وأقراص مدمجة مزودة بمقاطع فيديو ذات طبيعة إرهابية وأدبيات دينية متطرفة من أعضاء هذه المنظمة.

