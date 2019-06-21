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رئيس البرلمان الجورجى يستقيل من منصبه

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قال الحزب الحاكم في جورجيا، اليوم الجمعة، إن رئيس البرلمان استقال من منصبه؛ عقب الاشتباكات التي وقعت في العاصمة "تبليسي" بين الشرطة ومحتجين على مشاركة وفد روسي في الدورة العامة للجمعية البرلمانية الأرثوذكسية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وكانت رئيسة جورجيا "سالوميه زورابيشفيلي" قد قطعت في وقت سابق زيارة خارجية كانت تقوم بها للعودة إلى العاصمة "تبليسي"؛ عقب إصابة العشرات في اشتباكات بين قوات الشرطة، ومتظاهرين تجمعوا خارج مبنى البرلمان.

ودعت المعارضة الجورجية إلى تنظيم احتجاج جديد خارج البرلمان مساء اليوم؛ وذلك حسب ما صرح به "جريجول فاشادزي"، مرشح المعارضة الذي خسر في الانتخابات الرئاسية أمام زورابيشفيلى، لإحدى وسائل الإعلام المحلية.

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