رئيس البرلمان الجورجى يستقيل من منصبه

وكانت رئيسة جورجيا "سالوميه زورابيشفيلي" قد قطعت في وقت سابق زيارة خارجية كانت تقوم بها للعودة إلى العاصمة "تبليسي"؛ عقب إصابة العشرات في اشتباكات بين قوات الشرطة، ومتظاهرين تجمعوا خارج مبنى البرلمان.
ودعت المعارضة الجورجية إلى تنظيم احتجاج جديد خارج البرلمان مساء اليوم؛ وذلك حسب ما صرح به "جريجول فاشادزي"، مرشح المعارضة الذي خسر في الانتخابات الرئاسية أمام زورابيشفيلى، لإحدى وسائل الإعلام المحلية.
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