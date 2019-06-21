مقتل 7 أشخاص وإصابة 20 آخرين فى تفجير مسجد شرق بغداد

وأشار المصدر، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، إلى أنه من المتوقع ارتفاع أعداد القتلى، لأن كثيراً من المصابين فى حالة خطيرة، وأفاد مصدر أمنى، فى وقت سابق اليوم، بأن عددا من القتلى والجرحى سقطوا بتفجير حزام ناسف فى منطقة البلديات شرقى بغداد.
يذكر أن الحالة الأمنية فى بغداد تحسنت بصورة كبيرة منذ هزيمة تنظيم داعش فى 2017، وصارت التفجيرات نادرة فى المدينة.
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