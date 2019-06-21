باكستان تطالب كافة الأطراف في أفغانستان بالالتزام بالحوار

جاء ذلك على لسان المندوبة الدائمة لباكستان لدى الأمم المتحدة السفيرة مليحة لودهي خلال مشاركتها في المناقشة حول الوضع في أفغانستان في اجتماع مجلس الأمن للأمم المتحدة- وفق ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.
وسلطت المسئولة الباكستانية الضوء على جهود بلادها تجاه تسهيل مباحثات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان، وصرحت بأن باكستان أكدت مرارًا بأنه ليس هناك الحل العسكري للنزاع الأفغاني، وأن الحوار هو السبيل الوحيد لجلب السلام في أفغانستان، وجددت السفيرة مليحة لودهي التزام إسلام آباد لدعم السلام والاستقرار والإزدهار في أفغانستان.
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