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الإمارات تبحث التعاون فى قضايا العمل مع المغرب ورواندا وغانا وإثيوبيا وأوغندا

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بحث وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتى ناصر بن ثانى الهاملى، اليوم الجمعة، مع وزير الشغل والادماج المهنى المغربى محمد يتيم، أجندة أعمال الدورة ومساهمتها فى استعداد الدول الأعضاء فى منظمة العمل الدولية للتعامل مع تحديات مستقبل العمل.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أنه جرى - خلال اللقاء الذى عقد على هامش مؤتمر العمل الدولى الذى يختتم أعمال دورته الـ 108 غدا فى جنيف - التأكيد على العلاقات التاريخية الأخوية بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيز التعاون فى مجالات العمل.

كما بحث الهاملى، مع نظرائه فى كل من رواندا وغانا وإثيوبيا وأوغندا كل على حده، سبل تطوير العلاقات الثنائية فى مجالات العمل والقوى العاملة، على هامش مؤتمر العمل الدولى، واستعرضت اللقاءات الثنائية واقع سوق العمل فى الإمارات واحتياجاته من المهن وسياسات استقدام العمالة، فضلا عن التشريعات التى تحكم علاقة العمل بين أصحاب العمل وعمالة المنشآت من جهة، وبين أصحاب العمل والأسر والعمالة المساعدة بمختلف فئاتها من جهة أخرى.

وأكدت اللقاءات أهمية تطوير الشراكات الحكومية بين الإمارات والدول المشار إليها بما يسهم فى ضمان الحقوق العمالية فى كافة مراحل دورة العمل التعاقدى المؤقت.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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