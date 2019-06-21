الإمارات تبحث التعاون فى قضايا العمل مع المغرب ورواندا وغانا وإثيوبيا وأوغندا

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أنه جرى - خلال اللقاء الذى عقد على هامش مؤتمر العمل الدولى الذى يختتم أعمال دورته الـ 108 غدا فى جنيف - التأكيد على العلاقات التاريخية الأخوية بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيز التعاون فى مجالات العمل.
كما بحث الهاملى، مع نظرائه فى كل من رواندا وغانا وإثيوبيا وأوغندا كل على حده، سبل تطوير العلاقات الثنائية فى مجالات العمل والقوى العاملة، على هامش مؤتمر العمل الدولى، واستعرضت اللقاءات الثنائية واقع سوق العمل فى الإمارات واحتياجاته من المهن وسياسات استقدام العمالة، فضلا عن التشريعات التى تحكم علاقة العمل بين أصحاب العمل وعمالة المنشآت من جهة، وبين أصحاب العمل والأسر والعمالة المساعدة بمختلف فئاتها من جهة أخرى.
وأكدت اللقاءات أهمية تطوير الشراكات الحكومية بين الإمارات والدول المشار إليها بما يسهم فى ضمان الحقوق العمالية فى كافة مراحل دورة العمل التعاقدى المؤقت.
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