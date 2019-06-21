اختبارات للغواصة النووية الروسية "دميتري دونسكوي" بعد صيانتها

قال أسطول الشمال الروسي إنه تم اختبار الغواصة النووية التابعة للأسطول "دميتري دونسكوي" بعد انتهاء عمليات صيانتها في المصنع.

وذكرت الخدمة الصحفية لأسطول الشمال في بيان لها اليوم الجمعة، أن هذه الغواصة قامت في الأيام الأخيرة القليلة بمناورات ومهام أخرى في دورة تدريبية قتالية، مضيفة أنه خلال الاختبار تم فحص عمل الآليات والأنظمة ومنظومات الغواصة، وتم إجراء قياسات السرعة القصوى تحت الماء وعلى سطحها، حيث قامت بالغوص إلى عمق 200 متر، والمناورة تحت الماء ؟

يُذكر أن غواصة "دميتري دونسكوي" هي أول غواصة حاملة صواريخ من مشروع 941 "أكولا" (القرش)، وهي الغواصة الوحيدة من هذه الفئة المتبقية في خدمة القوات البحرية الروسية، ويبلغ طولها 172 مترا، وسعتها 48 ألف طن، وارتفاعها بارتفاع مبنى بتسعة طوابق؛ لذلك حصلت على اسم "غواصة التسعة طوابق"، كما أنها مسلحة بــ 20 صاروخا باليستيا "إر-39"، وتم إعادة تجهيزها لاختبار صواريخ "بولافا" التي تتزود غواصات "بوريي" بها.

