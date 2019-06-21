رئيس وزراء الهند: حان الوقت ليمارس الفقراء والقبليين اليوجا

قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي اليوم الجمعة، إنه يعتزم أن يجعل "اليوجا جزءا لا يتجزأ من حياة الفقراء" في الهند.

وقاد مودي اليوم عشرات الآلاف من الهنود بمناسبة اليوم العالمي الخامس لليوجا.

وجرى تنظيم جلسات يوجا حاشدة واستعراضات عبر البلاد، فيما اعتلى مودي المنصة في إحدى الفعاليات بولاية جاركاند، شرقي البلاد، وقام بتأدية وضعيات يوجا مع المشاركين، وبينهم مسؤولون وتلاميذ.

وقال مودي أمام التجمع الذي بلغ قوامه 30 ألف شخص: "يجب أن نأخذ حركات اليوجا إلى المستوى التالي.. فالأمراض تجعل الفقراء أكثر فقرا. يجب أن نأخذ اليوجا من المدن غلى القرى والغابات إلى الفقير و(القبليين).. مضيفا أن "اليوجا ملك الجميع والجميع ملك اليوجا".

واستطرد مودي أن اليوجا هي أيضا "ترياق" في عالم اليوم المليء بالضغوط والسريع الحركة. وكتب في وقت سابق: "في عالم من المحتمل أن تفرق فيه الأيديولوجيات الأخ وأخيه، تقف اليوجا بمثابة قوة موحدة".

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وتعد اليوجا، وهي نظام قديم للتهذيب أول من مارسه الهندوس قبل آلاف السنين، أحد أكبر الثقافات التي صدرتها الهند، حيث يمارسها الآن الملايين في أنحاء العالم.

وأقيمت فعاليات اليوجا العالمية للمرة الأولى في عام 2015 بعدما أعلنت الأمم المتحدة الحادي والعشرين من يونيو يوما عالميا لليوجا لتتزامن مع الانقلاب الشمسي الصيفي.

وأظهرت اللقطات التي بثتها وسائل الإعلام المحلية أفراد الجيش وهم يمارسون اليوجا، إلى جانب وحدات من الكلاب المدربة وكذلك فوق حاملة طائرات في مومباي، وفي جبال الهيمالايا المرتفعة في درجات حرارة دون الصفر.

وتقوم البعثات الهندية في أنحاء العالم بتنظيم فعاليات اليوجا لنشر الوعي بهذا اليوم.

