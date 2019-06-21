وأضافت وزارة الدفاع الروسية - فى نشرة لها بشأن الوضع فى سوريا - إلى أنه تم رصد حالة انتهاك لوقف إطلاق النار فى محافظة إدلب، و11 انتهاكا فى اللاذقية وحالة أخرى فى حماة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.
من جانبه، أضاف مركز المصالحة الروسى، أنه خلال الساعات الـ24 الماضية لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية؛ ليبلغ بذلك عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا، ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التى أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا ترصد 13 خرقا لوقف العمليات العسكرية فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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