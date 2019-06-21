وزير الخارجية التونسي يبحث مع سفير واشنطن الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية

التقى وزير الشئون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، اليوم الجمعة، بمقر الوزارة، سفير الولايات المتحدة بتونس، دونالد بلوم.

وقد تطرق الجانبان، خلال اللقاء، إلى الاستعدادات للدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي التونسي الأمريكي المنتظر عقدها خلال الفترة القليلة القادمة بواشنطن، والمسائل المطروحة على جدول أعمالها، كما استعرضا سبل تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية مجددا، خلال اللقاء، حرص تونس على المزيد من الارتقاء بعلاقات الشراكة والتعاون المتميزة التي تجمعها بالولايات المتحدة في مختلف المجالات، بما يمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الراهنة، مثمنا في هذا الصدد الدعم الأمريكي المتواصل والثابت للمسار الانتقالي في تونس.

وأضاف الجهيناوي أن الدورة القادمة للحوار الاستراتيجي تمثل إطارا مهما لتعزيز البلدين بشأن المسائل المتعلقة بالتعاون الثنائي، وبالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في أفق تسلم تونس مهامها كعضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي خلال شهر يناير 2020.

من جهته، جدد الدبلوماسي الأمريكي التأكيد على التزام بلاده بمواصلة مرافقة الجهود التي تبذلها تونس لتجاوز التحديات الراهنة، ودعم التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية، في ظل الامكانيات الهامة المتوافرة في كلا البلدين.