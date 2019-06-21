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ترمب يستبدل الهجوم على إيران بمزيد من العقوبات

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جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الجمعة)، إنه أوقف ضربة عسكرية كانت مرتقبة لإيران، لأن الرد لم يكن ليأتي متناسباً مع إسقاط النظام الإيراني لطائرة مراقبة أمريكية مسيرة غير مأهولة. مضيفاً أنه فرض المزيد من العقوبات على طهران في وقت متأخر أمس (الخميس).

وقال ترمب في سلسلة من تغريداته في الصباح الباكر: «أوقفت الهجوم قبل موعده بعشر دقائق... لم يكن متناسباً مع إسقاط طائرة مسيرة غير مأهولة، ولست في عجلة من أمري، جيشنا جديد ويعيد بناء نفسه ومستعد للانطلاق وهو الأفضل عالمياً بفارق كبير».

وأضاف:«العقوبات موجعة وأضفت المزيد ليلة أمس».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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