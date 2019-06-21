شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائريون يتظاهرون مجدداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر)

تظاهر جزائريون اليوم للجمعة الثامنة عشرة، في أسبوع شهد تحذيرات من قيادة الجيش التي نبهت من شبح «تدمير المؤسسات» ومن النزعات الانفصالية.

وتجمع 500 شخص قبيل ظهر اليوم (الجمعة) في العاصمة الجزائرية، رغم عمليات توقيف نفذها شرطيون على مشارف ساحة البريد المركزي نقطة تجمع المحتجين إسبوعياً، بحسب مراسلة وكالة فرانس برس.

من جهة ثانية، أفادت الإذاعة الرسمية الجزائرية اليوم، بأن محكمة أمرت بحبس رجل الأعمال حسن عرباوي في تحقيق متعلق بالفساد.

وعرباوي هو مدير شركة جلوبال جروب الخاصة، التي تدير مصنعاً لتجميع السيارات في شرق الجزائر.