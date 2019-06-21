شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» ينتزع 105 ألغام في بداية يونيو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2019م، من انتزاع 105 ألغام، منها لغمين مضادين للأفراد و 47 لغمًا مضادًا للدبابات و 56 ذخيرة غير متفجرة و 0 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 72,381 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.