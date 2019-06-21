شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف وزير بريطاني عن العمل والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)أوقف وزير الدولة البريطاني بوزارة الخارجية مارك فيلد عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق، بعدما جذب محتجة من رقبتها ودفعها بعيداً خلال احتجاج على التغير المناخي، أدى إلى تعطل كلمة كان يلقيها وزير المالية.
وأظهر مقطع نشرته محطة (آي.تي.في) على الإنترنت فيلد وهو يجذب امرأة من رقبتها أثناء محاولة إخراجها من الغرفة.
واعتذر الوزير في وقت لاحق، لكن متحدثة باسم رئاسة الوزراء قالت اليوم (الجمعة) إن فيلد أوقف عن العمل لحين إجراء تحقيق.
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