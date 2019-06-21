شكرا لقرائتكم خبر عن قلق أوروبي بشأن التطورات في الخليج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بروكسل)

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم (الجمعة)، بعد قمة للاتحاد، إن زعماء التكتل يشعرون بقلق بالغ بشأن التوترات بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج العربي، لكنهم لا يرون سبباً للتدخل ببيان خاص من جانبهم.

وقال توسك في مؤتمر صحفي: «بالطبع نتابع الموقف عن كثب ويساورنا قلق شديد إزاء التطورات بمنطقة الخليج، لكن بصورة عملية لا يوجد سبب لتحضير بيان أوروبي خاص... أعتقد أن موقفنا مسؤول جداً».