الارشيف / اخبار العالم

طيران الإمارات تحول مسار رحلاتها بعيداً عن مناطق الصراع المحتملة في الخليج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تحول مسار رحلاتها بعيداً عن مناطق الصراع المحتملة في الخليج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (دبي)

قالت متحدثة باسم شركة طيران الإمارات إن الشركة حولت مسار رحلاتها بعيداً عن مناطق الصراع المحتملة في الخليج العربي، وسط توتر متزايد بين إيران والولايات المتحدة بالمنطقة.

وأضافت: «نتابع التطورات الجارية بعناية، وسندخل المزيد من التعديلات على العمليات الجوية إذا دعت الحاجة».


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طيران الإمارات تحول مسار رحلاتها بعيداً عن مناطق الصراع المحتملة في الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا