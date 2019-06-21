شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تحول مسار رحلاتها بعيداً عن مناطق الصراع المحتملة في الخليج والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (دبي)قالت متحدثة باسم شركة طيران الإمارات إن الشركة حولت مسار رحلاتها بعيداً عن مناطق الصراع المحتملة في الخليج العربي، وسط توتر متزايد بين إيران والولايات المتحدة بالمنطقة.
وأضافت: «نتابع التطورات الجارية بعناية، وسندخل المزيد من التعديلات على العمليات الجوية إذا دعت الحاجة».
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