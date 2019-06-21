شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تحول مسار رحلاتها بعيداً عن مناطق الصراع المحتملة في الخليج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (دبي)

قالت متحدثة باسم شركة طيران الإمارات إن الشركة حولت مسار رحلاتها بعيداً عن مناطق الصراع المحتملة في الخليج العربي، وسط توتر متزايد بين إيران والولايات المتحدة بالمنطقة.

وأضافت: «نتابع التطورات الجارية بعناية، وسندخل المزيد من التعديلات على العمليات الجوية إذا دعت الحاجة».