شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار التظاهرات في هونج كونج ضد «قانون التسليم» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (هونج كونج)احتشد آلاف المحتجين المتشحين بالسواد في هونج كونج اليوم (الجمعة) بعد انقضاء مهلة حددوها للحكومة لسحب مشروع قانون مثير للجدل لتسليم المتهمين للصين، في أحدث موجة من الاحتجاجات التي تعصف بالمدينة الخاضعة للحكم الصيني.
وتجمع المتظاهرون، وغالبيتهم من الطلبة الذين وضعوا قبعات ونظارات واقية وأقنعة، وأقاموا حواجز على الطرق في الاحتجاجات التي غلب عليها الطابع السلمي، وتهدف لمطالبة الرئيسة التنفيذية كاري لام، التي أرجأت تنفيذ القانون، بإلغائه بصفة نهائية.
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