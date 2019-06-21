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قتلى وجرحى بتفجير مسجد ببغداد

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جدة - خالد شويل - رويترز (بغداد)

أفادت مصادر بالشرطة العراقية، عن سقوط سبعة قتلى وإصابة أكثر من 20 شخصاً، اليوم (الجمعة)، في انفجار قنبلة بمسجد يرتاده أبناء الطائفة الشيعية، في في حي البلديات بالعاصمة العراقية بغداد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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