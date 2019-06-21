شكرا لقرائتكم خبر عن نائب روسي يتسبب بسقوط عشرات الجرحى في جورجيا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (تبيليسي)أصيب ما مجموعه 240 شخصاً بجروح في صدامات ليل الخميس الجمعة بين الشرطة ومتظاهرين في تبيليسي عاصمة جمهورية جورجيا، وفق ما أكده وزير الصحة الجورجي، والذي اضاف بأن 160 متظاهراً و80 شرطياً أصيبوا بجروح جراء إطلاق الرصاص المطاط والغاز المسيل للدموع على تظاهرة احتجاج، تنديداً بالسماح لنائب روسي بإلقاء كلمة أمام الجمعية الوطنية.
وقد أعلن رئيس برلمان جورجيا إراكلي كوباخدزه اليوم (الجمعة ) استقالته من منصبه، بسبب التظاهرات.
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