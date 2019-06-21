شكرا لقرائتكم خبر عن هوك: لا يحق لإيران الرد على الدبلوماسية بالقوة العسكرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرج)

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك، اليوم (الجمعة) أنه لا يحق لإيران الردّ على الدبلوماسية "بالقوة العسكرية" وذلك بعد يوم من إسقاط طائرة استطلاع أمريكية في الخليج العربي.

وأضاف :"دبلوماسيتنا لا تمنح إيران الحق بالرد بالقوة العسكرية"، متابعاً "على إيران أن ترد على الدبلوماسية بدبلوماسية وليس بالقوة العسكرية".