السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه أوقف الهجوم على إيران لأن الرد لن يكون متناسبا مع إسقاط طائرة مسيرة، وأنه أوقف الضربات العسكرية على إيران قبل موعدها بعشر دقائق بعد أن قيل له إن مدنيين سيقتلون فيها.
وأفاد بأن الضربات العسكرية لو وجهت على إيران كانت ستقتل قرابة الـ 150 مدنيا، وأنه تم فرض عقوبات جديدة على إيران.
وأكد أن إيران لن تحصل على أسلحة نووية أبدا.
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا أوقف ترمب الضربات العسكرية ضد إيران ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.