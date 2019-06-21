لماذا أوقف ترمب الضربات العسكرية ضد إيران ؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه أوقف الهجوم على إيران لأن الرد لن يكون متناسبا مع إسقاط طائرة مسيرة، وأنه أوقف الضربات العسكرية على إيران قبل موعدها بعشر دقائق بعد أن قيل له إن مدنيين سيقتلون فيها.

وأفاد بأن الضربات العسكرية لو وجهت على إيران كانت ستقتل قرابة الـ 150 مدنيا، وأنه تم فرض عقوبات جديدة على إيران.

وأكد أن إيران لن تحصل على أسلحة نووية أبدا.