مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين في هجوم انتحاري استهدف حسينية ببغداد

أعلنت شرطة ​بغداد​ عن "مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين في هجوم انتحاري استهدف حسينية للشيعة بالعاصمة بغداد"، موضحةً أن "الهجوم الذي نفذه انتحاري يرتدي حزاما ناسفا، استهدف حسينية للمصلين ​الشيعة​ في منطقة البلديات شرقي بغداد".

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