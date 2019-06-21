مسؤول إيراني: نرد الدبلوماسية بالدبلوماسية وعلى الحرب بالدفاع

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، ​عباس موسوي​، أن "​إيران​ ترد الدبلوماسية بالدبلوماسية وعلى الحرب بالدفاع"، متوجها إلى المبعوث الأميركي إلى ​ايران​ ​براين هوك​، متسائلا "هل تعتبر سنوات الحرب و​الإرهاب​ الاقتصادي المفروض على الشعب الإيراني، وانتهاك المعاهدات والقرارات، كـدبلوماسية؟".

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