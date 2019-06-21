بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي عواقب تصعيد الوضع في الخليج

أعلن ​الكرملين​ في بيان أن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ بحث مع الأعضاء الدائمين في ​مجلس الأمن الروسي​ عواقب تصعيد الوضع في منطقة ​الخليج​، مؤكدا أن الخطوات غير المدروسة في منطقة الخليج، قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي والعالمي بشكل لا يمكن معالجته.

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