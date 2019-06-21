بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي عواقب تصعيد الوضع في الخليج

أعلن الكرملين في بيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي عواقب تصعيد الوضع في منطقة الخليج، مؤكدا أن الخطوات غير المدروسة في منطقة الخليج، قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي والعالمي بشكل لا يمكن معالجته.
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