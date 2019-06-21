ترامب عرض نسخة محدثة عن الطائرة الرئاسية: ستكلف دافعي الضرائب مبلغ أقل

عرض الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ خلال لقائه رئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​، نسخة محدثة عن "ال​طائرة​ رقم واحد" الأميركية وهي من طراز "بوينغ 737"، التي أشرف شخصيا على تصميمها.

وأكد ترامب للصحفيين أن "هذه الطائرة ستكلف دافعي الضرائب الأميركيين مبلغا أقل من النسخة الحالية، ولديها خصائص أوسع مما كان من المقرر أصلا بفضل تدخله"، معتبرا أن الطائرة الجديدة ستكون "مذهلة".

وذكر ترامب أنه سيزين الجزء الأسفل من الطائرة باللون الأزرق، والأعلى بالأبيض، ليفصل بينهما شريط أحمر على طول الطائرة، بما يشبه كثيرا زينة طائرة ترامب الشخصية القديمة.

لكن هذا المشروع لا يزال بعيدا عن التطبيق، لأن المشرعين الديمقراطيين يطالبون بطرحه على التصويت في ​الكونغرس​ ويحتج بعضهم عليه، غير أن لجنة ​القوات المسلحة​ في ​مجلس النواب​ صوتت مؤخرا عليه ومن المتوقع أن يدخل في نص قانون السياسات الدفاعية السنوي.