يديعوت أحرونوت: السكوت عن استفزاز طهران مرّ والحرب معها أمرّ

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، ال​إسرائيل​ية أن "إسرائيل تترقب بقلق شديد التوتر المتزايد بين ​الولايات المتحدة​ و​إيران​، لأن السكوت عن استفزاز ​طهران​ مرّ والحرب معها أمرّ"، مشيرة الى أن "هناك خشية إسرائيلية من أنه في حال اندلعت مواجهة بين الجانبين، فإن طهران ستقرر شن هجمات ضد أهداف إسرائيلية وربما تقوم أيضا بتفعيل "حزب الله" ورجالها في قطاع غزة، وقد تستهدف مواقع إسرائيلية ويهودية في أنحاء العالم".

ولفتت الصحيفة الى أن "مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، يعتقدون أنه إذا كانت ردة فعل الأميركيين على إسقاط طائرتهم ضعيفة، فإن إيران ستطمئن وتتمادى في الاستفزازات، حيث أنها توصلت لاستنتاج أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفعل كل ما بوسعه لعدم التورط في الحرب".