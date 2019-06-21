ريفي في ذكرى إغتيال جورج حاوي: على الوعد لتحقيق العدالة وتحرير لبنان

أكد الوزير السابق ​أشرف ريفي​ بمناسبة ذكرى أغتيال ​جورج حاوي​ في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "‏جورج حاوي شهيد ثورة ​الإستقلال​ و​المقاومة​ الوطنية التي واجهت الإحتلال الإسرائيلي. إغتاله أتباع ​ايران​ و​النظام السوري​ لأنه كان بتاريخه ونضاله أحد ضمانات الإستقلال والسيادة واللاطائفية ودولة القانون، فهذا النموذج عدوهم الأول. على الوعد أبو أنيس حتى تحقيق العدالة وتحرير ​لبنان​".

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