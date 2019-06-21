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المجلس الأعلى في القومي قبل استقالة الناشف من رئاسة الحزب

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قبل المجلس الأعلى في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ استقالة الأمين ​حنا الناشف​ من مسؤوليته رئيساً للحزب. وحدّد يوم السبت 6 تموز 2019 موعداً لانتخاب رئيس جديد للحزب.

وفي وقت سابق افادت مصادر للنشرة بأنه "وفقا لصلاحيات المجلس الأعلى الدستورية في الحزب "السوري القومي الاجتماعي"، تم قبول استقالة رئيس الحزب الامين حنا الناشف وتعيين نهار السبت في 6 تموز لانتخاب رئيس جديد".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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