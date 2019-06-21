المجلس الأعلى في القومي قبل استقالة الناشف من رئاسة الحزب

قبل المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي استقالة الأمين حنا الناشف من مسؤوليته رئيساً للحزب. وحدّد يوم السبت 6 تموز 2019 موعداً لانتخاب رئيس جديد للحزب.
وفي وقت سابق افادت مصادر للنشرة بأنه "وفقا لصلاحيات المجلس الأعلى الدستورية في الحزب "السوري القومي الاجتماعي"، تم قبول استقالة رئيس الحزب الامين حنا الناشف وتعيين نهار السبت في 6 تموز لانتخاب رئيس جديد".
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