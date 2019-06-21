استكمل رئيس مجلس الإدارة المدير العام ل​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​ ​جان جبران​، حملة "إزالة المخالفات على اشتراكات ​المياه​ من مجمل المناطق والدوائر الواقعة في نطاق عمل المؤسسة". وبعد جولة في ​مدينة جبيل​ ترأس جبران اجتماعا للكوادر العاملين في دائرة جبيل، وأبلغهم فيه "تعليمات محددة وواضحة بهدف ضمان جدية الحملة وتلبية حاجات المواطنين في جبيل"، مؤكدا "عدم التهاون مع أي موظف في حال تغاضيه عن مخالفات محتملة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جان جبران استكمل حملة إزالة المخالفات على اشتراكات المياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.