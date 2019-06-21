الدفاع الروسية: أكثر من 380 نازحا عادوا إلى سوريا من لبنان خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الدفاع الروسية أن مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين أعلن أن "أكثر من 380 نازح قد عاد إلى سوريا من لبنان خلال الـ24 ساعة الأخيرة بالإضافة إلى أكثر من 850 نازحا قد وصلوا إلى سوريا من الأردن"، مبينا أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية عاد 1239 نازحا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 383 نازحا بينهم 115 امرأة و195 طفلا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 856 شخصا من بينهم 257 امرأة و437 طفلا عادوا من الأردن عبر معبر نصيب".
وأشار الى "عودة 3 نازحين خلال الـ24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد، 3 رجال عادوا عن طريق معبر جليب بريف حمص. وذلك بالإضافة إلى تم سحب قطعة واحدة من المعدات العسكرية عن طريق هذا المعبر أيضا".
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