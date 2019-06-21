الدفاع الروسية: أكثر من 380 نازحا عادوا إلى سوريا من لبنان خلال 24 ساعة

أفادت ​وزارة الدفاع الروسية​ أن مركز استقبال وتوزيع وإيواء ​اللاجئين​ أعلن أن "أكثر من 380 نازح قد عاد إلى ​سوريا​ من ​لبنان​ خلال الـ24 ساعة الأخيرة بالإضافة إلى أكثر من 850 نازحا قد وصلوا إلى سوريا من ​الأردن​"، مبينا أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية عاد 1239 نازحا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 383 نازحا بينهم 115 امرأة و195 طفلا من لبنان عن طريق معبري ​جديدة يابوس​ و​تلكلخ​ بالإضافة إلى 856 شخصا من بينهم 257 امرأة و437 طفلا عادوا من الأردن عبر ​معبر نصيب​".

وأشار الى "عودة 3 نازحين خلال الـ24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد، 3 رجال عادوا عن طريق معبر جليب ب​ريف حمص​. وذلك بالإضافة إلى تم سحب قطعة واحدة من المعدات العسكرية عن طريق هذا المعبر أيضا".