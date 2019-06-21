النشرة: قبول استقالة رئيس الحزب القومي وتعيين موعد لانتخاب بديل عنه

علمت "​النشرة​" أنه "بناءاً لصلاحيات المجلس الأعلى الدستورية في الحزب "السوري القومي الاجتماعي"، تم قبول استقالة رئيس الحزب الامين ​حنا الناشف​ وتعيين نهار السبت في 6 تموز لانتخاب رئيس جديد".

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