النشرة: اهالي موقوفي احداث عبرا نظموا اعتصاما امام خيمتهم بصيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، ان اهالي موقوفي ​احداث عبرا​ نظموا اعتصاما امام خيمتهم مقابل "​دار الافتاء​" الاسلامية في صيدا، للمطالبة بتطبيق قانون ​العفو العام​، وذلك بمشاركة نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في ​لبنان​ ​بسام حمود​.

والقى خالد البوبو كلمة باسم المعتصمن، ناشد فيها المسؤولين لانهاء مظلومية الموقوفين وتطبيق قانون العفو العام سريعا.