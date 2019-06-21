النشرة: اهالي موقوفي احداث عبرا نظموا اعتصاما امام خيمتهم بصيدا

افاد مراسل النشرة في صيدا، ان اهالي موقوفي احداث عبرا نظموا اعتصاما امام خيمتهم مقابل "دار الافتاء" الاسلامية في صيدا، للمطالبة بتطبيق قانون العفو العام، وذلك بمشاركة نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في لبنان بسام حمود.
والقى خالد البوبو كلمة باسم المعتصمن، ناشد فيها المسؤولين لانهاء مظلومية الموقوفين وتطبيق قانون العفو العام سريعا.
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