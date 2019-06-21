أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بـ"اصطدام مركبة بالفاصل الوسطي على اوتوستراد ​الصياد​ باتجاه اوتوستراد الرئيس لحود"، مشيرة إلى أن "الأضرار مادية و​حركة المرور​ طبيعية في المحلة".

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