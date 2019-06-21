داود بحث مع جمعية محترف الفن التشكيلي تفعيل النشاط الثقافي في البلدات اللبنانية

بحث ​وزير الثقافة​ ​محمد داود داود​ في لقائه في الوزارة، مع رئيس جمعية محترف الفن التشكيلي للثقافة والفنون شوقي دلال ومستشارة الجمعية للشؤون التراثية المهندسة وفاء جعفر، في عدد من المواضيع الثقافية ومنها تفعيل النشاط الثقافي في البلدات اللبنانية من خلال مشروع الجمعية الوطني عنوان "بلدتي ثقافتي"،إضافة الى أمور تتعلق بالفن التشكيلي ودعم الفنانين والكتاب في المناطق النائية. وتمنى دلال اقامة فرع للمعهد الوطني العالي للموسيقي "الكونسرفتوار في ​راشيا​ الوداي، نظرا لوجود مواهب شبابية مبدعة تهتم بالموسيقى والابداع .

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