ترامب: اوقفت الهجوم على ايران لان الرد قد لا يتناسب مع اسقاط الطائرة

اعتبر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن الرئيس السابق ​باراك أوباما​ "أبرم صفقة يائسة ورهيبة مع ​إيران​. أعطاهم 150 مليار ​دولار​ بالإضافة إلى 8 مليارات دولار نقدا"، مشيرا الى أن "إيران كانت في ورطة كبيرة وهو قام بإنقاذهم. أعطاهم طريقا مجانيا إلى الأسلحة النووية".

ولفت الى أنه "بدلا من أن تقول إيران شكرا، صاحت "الموت ل​أميركا​". وأنا أنهيت الصفقة التي لم يصدق عليها ​الكونغرس​، وفرضت عليها ​عقوبات​ شديدة"، مشددا على أن إيران اليوم "أمة أضعف بكثير مما كانت عليه في بداية رئاستي، عندما كانوا يسببون مشاكل كبيرة في جميع أنحاء ​الشرق الأوسط​".

وأضاف: "يوم الاثنين أسقطوا ​طائرة​ بدون طيار تحلق في ​المياه​ الدولية. تحضرنا للرد وكنا على وشك ضرب 3 مواقع في إيران الليلة الماضية وسألت أحد الجنرالات كم شخصا سيموت وجوابه كان 150"، كاشفا أنه "قبل 10 دقائق من تنفيذ الضربة أوقفتها لأن الرد قد لا يتناسب مع إسقاط الطائرة".

وأكد "أنني لست في عجلة من أمري، جيشنا أعيد بناؤه وقواتنا جاهزة للذهاب الى أي مكان وهي الأقوى في العالم"، مشيرا الى أن "العقوبات قاسية ولا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية".