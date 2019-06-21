ماكرون: يجب تفادي التصعيد مع إيران وهناك اتصالات لتحقيق هذا الهدف

أكّد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أنه "يجب تفادي التصعيد مع ​إيران​"، مشيرًا إلى أن "هناك اتصالات لتحقيق هذا الهدف"، مشيرًا إلى أن "​قمة العشرين​ المقبلة قد تكون فرصة جيدة لنقاش التطورات في منطقة الخليج".

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