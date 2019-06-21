توسك:اتفاق انسحاب بريطانيا من الإتحاد الأوروبي غير مطروح للتفاوض مجددا

أعلن رئيس ​المجلس الأوروبي​ ​دونالد توسك​ خلال مؤتمر صحافي "أننا مستعدون لمناقشة العلاقة المقبلة بين ​المملكة المتحدة​ و​الاتحاد الأوروبي​ في حال تطور موقف المملكة المتحدة، لكن اتفاق الانسحاب غير مطروح للتفاوض مجددا"، مؤكدا أنه " لن يكون من الممكن إدخال أي تعديلات على الاتفاق الذي تم التوصل إليه حول عملية بريكست".

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