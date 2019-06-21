الأمين العام للأمم المتحدة يدعو للتحلي "بأعصاب من حديد" في الخليج

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على "ضرورة أن تتحلى جميع الجهات المعنية في منطقة الخليج بأقصى درجات ضبط النفس، معتبرا أن الوضع هناك على وشك المواجهة العسكرية.
ونقلت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة في جنيف أليساندرا فيلوتشي للصحفيين اليوم الجمعة عن غوتيريش قوله: "ما أوصي به بشدة، هو التحلي بأعصاب من حديد".
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