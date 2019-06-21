الأمين العام للأمم المتحدة يدعو للتحلي "بأعصاب من حديد" في الخليج

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على "ضرورة أن تتحلى جميع الجهات المعنية في منطقة ​الخليج​ بأقصى درجات ضبط النفس، معتبرا أن الوضع هناك على وشك المواجهة العسكرية.

ونقلت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة في جنيف أليساندرا فيلوتشي للصحفيين اليوم الجمعة عن غوتيريش قوله: "ما أوصي به بشدة، هو التحلي بأعصاب من حديد".